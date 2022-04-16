國內新冠肺炎疫情延燒，台中市政府積極防疫16、17日假日2天加開48處快打站共167場次，為設籍台中市30歲以上到65歲間逾32萬名市民，施打第三劑莫德納疫苗。市長盧秀燕今天說，本土確診個案暴增，疫苗兩劑保護力已不足夠，呼籲符合第三劑資格民眾儘快接種提升個人保護力。
台中市長盧秀燕今天視察豐原區豐圳里活動中心快打站。盧秀燕指出，市府過去全國首創設置快打站，提供65歲以上市民施打疫苗，並透過鄰里系統發放接種通知單；今起開放30歲以上到65歲間，全市約有32萬名市民符合資格施打第三劑莫德納疫苗。
盧秀燕強調，今天施打非常踴躍，豐圳里活動中心快打站今天規畫約施打1000人，但到10時30分就有700多人施打，可見市民朋友對疫情感到擔心，大家積極施打是好現象。
住豐原區南陽路87歲的林老先生，今天在兒子陪同下，前往豐圳里活動中心快打站施打第三劑，並領取中央現金禮券500元及市府現金500元；他說原本只打兩劑，日前因身體不適才未打第三劑，今天特前來接種第三劑增加免疫力。
民政局指出，截至15日，台中市疫苗涵蓋率第一劑是87.98％、第二劑是83.01％、第三劑是54.43％，均優於全國平均。
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