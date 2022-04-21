台中捷運綠線將於4月25日營運滿周年，中捷公司在市政府站規畫成果特展。(林欣儀攝)

台中捷運綠線4月25日營運將滿周年，台中捷運公司今天舉辦「中捷慶周年 陪你走更遠」記者會，首度放映市長盧秀燕參與拍攝的「中捷有情人，陪你走更遠」影片，盧秀燕並當場公布捷粉回饋門檻降低、25至29日乘車半價等優惠，並開箱中捷新款「簡約質感」票卡，她強調，中捷要陪伴旅客「Better together」。

「中捷綠線，生日快樂！」盧秀燕高聲為中捷慶生，她表示，綠線是中台灣第一條捷運、也是台灣蓋最久的捷運，去年4月25日正式營運通車，1年來忠實服務700多萬人次旅客，陪伴大家通勤、通學，送旅客出門旅遊、接他們回到溫暖的家，中捷就是台中市民的生活。

盧秀燕強調，很多人的生活因為中捷而不一樣，今天她以快樂、感動且感恩的心情，來歡慶中捷綠線周年，也許願Better together，中捷這名有情人會陪伴旅客到永遠。

盧秀燕也說，針對前年半永久軸心斷裂的事件，日前交通局已經向北捷局正式求償1.8億元，這個數據是經過確實計算才提出的金額，整個求償過程可能會有一些程序上或法律上的討論，市府就是依法進行。

歡慶中捷綠線營運周年，台中捷運公司也推出回饋優惠，中捷公司指出，3大亮點好康包括從4月25至29日、將連續5天推出「中捷週年，和你『坐』伴」的半價優惠；第2個好康則是5月起將降低捷粉回饋門檻，也就是每月乘車次數只要達到30至39次，就能享有當月搭乘金回饋10％；第3個好康則是新款中捷票卡，即日起在各車站正式開賣。

此外，慶祝綠線營運周年，台中捷運公司也推出成果特展、讚站有幸福限量集章送好禮、應援打卡牆等活動，中捷公司說，除市政府站有互動裝置、影片及照片等展出，23、24日將舉辦捷運創意市集，完成指定任務即可兌換限量紀念幣。