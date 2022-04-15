台東縣府將於16日在縣府後方停車場（如圖）增設快篩站。（蔡旻妤攝）

台東縣府將於16日在縣府後方停車場增設快篩站。（蔡旻妤攝）

全台本土確診案例突破千例，家用快篩劑供不應求，為防堵疫情、並因應確診者有台東市足跡，台東縣府將於16日在縣府後方停車場增設快篩站，此外，成功快篩站也持續開設，呼籲與確診者有足跡重疊、或有疑慮的民眾前往篩檢。

台東縣成功鎮進香團31人中、有22人確診，另有3名與成功進香團密切相關，部分確診者有台東市足跡，為阻斷傳播鏈，台東縣府宣布16日將增設縣府快篩站，地點為台東縣政府後方停車場，採檢時間為上午8：30-12：30、下午13：30-17：30，一條線篩檢，由衛生局同仁加班支援。

台東縣衛生局表示，成功快篩站16日仍持續在海濱公園辦理，時間同樣為上午8：30-12：00及下午13：30-17：30。

台東縣長饒慶鈴特別說明，除確診者的密切接觸者會逐一匡列採檢，另開設快篩站原則為，CT值較低且可傳染期活動足跡廣的高風險個案，學校、醫院及機構等高風險單位也會設快篩站，希望透過篩檢阻斷傳播鏈，避免疫情延燒。

饒慶鈴提醒民眾接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因感染COVID-19造成之重症、住院或死亡風險，尚未接種第1、2劑、基礎加強劑及追加劑COVID-19疫苗者請踴躍前往接種，呼籲長者儘速完成接種，以獲得保護力。