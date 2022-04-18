台中市東區大智路打通串聯台鐵前、後站，周邊逐漸繁榮，為解決停車問題，號稱「4合1」、耗資3億5900萬元興建「公兒30」停車場，18日舉行動土典禮；地上1層、地下3層地下停車場，將提供汽車208席、機車格309席停車位，地面層規劃鄰里綠地公園、兒童遊憩空間及里民活動中心，預計於2024年完工。

市長盧秀燕表示，「公兒30」地下停車場，距離台中車站約600公尺、LaLaPort約750公尺，並鄰近忠孝夜市、建國市場及百貨公司，除預留26席汽車及7席機車低碳車格，另於地下停車場內規劃5席汽車及1席機車智慧充電設施，將視需求逐步完成智慧充電站設置，推動節能減碳。

交通局長葉昭甫說，結合里民活動中心的停車場，基地位在東區立德街及信義街口，面積約8000平方公尺，連結台中火車站周邊及大智路打通後帶來商業發展。每日逾5萬旅運人次進出台中火車站，加上大智路打通、大型購物商城等，未來將串連集客效應，帶動城市發展。

葉昭甫指出，建築物規劃取得銅級綠建築標章及合格級智慧建築標章，融入台中火車站人文意象，地上1層社區活動中心外觀如同接續的火車頭及車廂；公園地面抬高與挑空，室內停車空間具備明亮、通風條件，具備環保與創新的地下停車場。

今天許多地方民代到場觀禮，東南區民進黨市議員擬參選人、國光里長陳雅惠建議，自台糖湖濱生態池一帶，開挖地下停車場，連結干城地區及進德路拓寬等，保留停車格位，滿足當地停車需求。市議員鄭功進則說，施工時，市府要做好配套措施，解決交通黑暗期問題。