3M在比利時工廠半導體冷卻劑事件受到市場關注，3M強調，位於比利時的茲韋恩德雷赫特（Zwijndrecht）工廠仍在運營，並未關閉，僅有涉及PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質）的部分產品暫時停產。晶圓廠設備供應鏈指出，晶圓代工廠目前庫存仍充足，因此不受影響。

外媒先前報導，3M在比利時工廠遭到停工，同時該廠設有半導體冷卻劑產線也同步停產，預期將影響全球晶圓廠運作。不過，3M強調，位於比利時的茲韋恩德雷赫特工廠仍在運營，工廠並未關閉，僅有涉及PFAS（全氟烷基和多氟烷基物質）的部分產品暫時停產，3M正在全力尋求解決方案，包括與當地政府密切合作，以求盡快恢復生產。

由於PFAS為半導體冷卻劑的重要元素，因此市場預期全球晶圓廠生產可能將受到影響，但先前台積電、聯電及世界先進已經澄清公司有多元方案，不會因此影響產線，晶圓廠設備供應鏈指出，晶圓廠通常備有多達數月的庫存，且有多家供應商，因此生產並不會受到影響。