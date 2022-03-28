台新金控迎來30周年，秉持著認真、永續的精神積極進行節能減碳，同時引領民眾參與「綠色生活」，26日持續響應世界自然基金會（WWF）發起的「Earth Hour地球一小時」全球性倡議行動。

台新金控總經理林維俊表示，台新金今年特別增加響應的據點，除金控、內湖、建北三棟大樓外，金控旗下子公司台新證券、台新人壽及台新銀行101家分行據點也一同加入，有部分分行據點更自主延長關燈三天，期望以實際行動擴大關燈活動的影響力。

「Earth Hour地球一小時」活動於2007年由世界自然基金會（WWF）所發起，固定在每年3月最後一個周六，於各響應企業所在地的晚間8點30分至9點30分關燈一小時，呼籲大眾珍惜能源、正視氣候變遷議題，並主動關注地球正面臨的挑戰。

林維俊說明，去年10月台新金控成為「台灣淨零排放協會」創始會員，宣示2030年全辦公室據點達成淨零碳排。透過全公司上行下效的永續理念，今年底將累積汰換46處據點的老舊空調、建置8處太陽能發電設備及取得3棟綠建築標章，並以使用再生能源電力、增設電動車充電樁和公務車不新購純燃油車等方式，全力減降溫室氣體碳排放量。

除利用節電方式達成減碳效益外，台新也向社會企業採購4,000株幼苗贈送社福團體栽種，藉此抵減員工公務出行的碳排中和，讓社福團體可用培育的苗木換取收益並再次取得幼苗，結合公益跟環保的理念往復循環、生生不息。

台新金控強調，希望透過「Earth Hour地球一小時」關燈響應活動傳達「綠色生活」近在每個人的身邊，除平時關閉不必要電源，旗下子公司台新銀行也於Richart Life app打造綠色生活專區，共同推廣綠色商品，從食衣住行等各面向植入低碳理念，屆時邀請民眾一同實踐，為地球永續善盡心力，創造共好未來。