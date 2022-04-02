清明掃墓慎終追遠，五湖園生命智慧園區今年的「愛 生命」文化節也拉起序幕。五湖園開發集團攜手公益團體舉辦公益愛心市集，另有「愛在沸騰」捐血車、綠色祭祀文化巡迴展、生命的樂章大型裝置藝術等，清明連假每天湧入大量人潮。

五湖園總經理雷靜怡分享，身為生命事業的實踐工作者，五湖園期許能夠帶領大家走向探索生命、找回情感的追思方式。將納骨塔變成可親近的美術館形式記憶逝去的生命，除了重新詮釋情感追思意涵創立了現代祭儀美學，進而舉辦追思文化節，延續企業創辦人的理念，也以順應當代趨勢的方式傳承屬於我們的本土文化。

因應近期進入祭祀高峰期，園區安排提供每個周末的接駁專車，同時提供未能及時前來園區祭祖的民眾各項線上服務，透過「線上天堂」線上追思、「線上直播」參與線上法會共霑法喜。

蟬連台中市殯葬設施評鑑第一的五湖園生命智慧園區，重視祭祀文化的傳承與時俱進，發展出領先業界的「綠色祭祀」結合「以功代金」，包含電子香、電子蠟燭、電子牌位、金紙等祭祀用品的升級改造，同時推出愛心聯名讚普拜桌、公益市集、捐血活動等，傳達對地球對生命的禮敬與珍愛。

而今年的「以愛傳愛」公益市集，五湖園攜手台中市身心障礙者福利關懷協會微笑天使烘焙坊、伊甸社會福利基金會迦南園烘焙、瑪莉亞會福利基金會瑪莉媽媽手作麵包、台中市自閉症教育協進會、中華好家庭關懷協會等公益機構舉辦愛心市集，並推出各種愛心禮盒及多項愛心供品，讓民眾在購買供品的同時能幫助到弱勢群體，園區鼓勵民眾關懷生命，推出消費滿額就贈愛心小禮的活動。

愛心市集只是五湖園「以功代金」的其中一環，「愛 生命」文化節期間，園區「愛在沸騰」捐血車，也邀請民眾一起為台灣醫療資源盡一份心力，凡參與愛心活動的民眾，可以到服務台領取「功德疏文」，既將功德迴向給親人，也關懷現世每個生命，陪伴大家一起讓愛延續。