理想大地晨光時段由專業瑜珈老師帶領大家赤腳踏步在賽維亞草原上體驗飯店規劃最有接地氣的活力瑜珈。（理想大地提供）

在疫情的衝擊下人們的生活步調緩慢了下來，工作、旅遊方式都有所改變，隨著疫情逐漸穩定，多半旅客對於旅遊目的地最大關注是住宿飯店周邊帶有私房景點，空間開闊、風景優美且人口相對稀少的鄉鎮是考慮的重點。

綠能旅遊是疫後旅行的新風向，位於花蓮壽豐鄉的「理想大地」， 擁有好山好水好空氣的渡假勝地，飯店在地景觀與零于染的綠活氛圍，搭配西班牙建築設計風格，感受廣闊草原、芬多精森林，品牌於春夏推出「微樂理想假期 套房系列専案」，即日起凡訂購「微樂理想假期 套房系列專案」，2天1夜，每人4900元起。

此外，理想大地也推出「蕨色理想生態行程」，由生態園區導覽員為旅客專業解說，園區內共有2萬3269棵綠色植披，超過150多樣種類， 適逢螢火蟲季節，「大農大富賞螢趣」是全台最早、面積最大的賞螢之地，也是旅客一生必去的賞螢秘境，春季賞螢趣活動自即日起至 4月17日止 理想大地專程為旅客打造春季賞螢專案活動，每日晚上6點20分由飯店專車出發，每位收費660元，詳情可電洽02-2658-8181、03-86-56789。

理想大地專屬的微樂尊享Happy Hour。（理想大地提供）