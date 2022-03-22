在疫情的衝擊下人們的生活步調緩慢了下來，工作、旅遊方式都有所改變，隨著疫情逐漸穩定，多半旅客對於旅遊目的地最大關注是住宿飯店周邊帶有私房景點，空間開闊、風景優美且人口相對稀少的鄉鎮是考慮的重點。
綠能旅遊是疫後旅行的新風向，位於花蓮壽豐鄉的「理想大地」， 擁有好山好水好空氣的渡假勝地，飯店在地景觀與零于染的綠活氛圍，搭配西班牙建築設計風格，感受廣闊草原、芬多精森林，品牌於春夏推出「微樂理想假期 套房系列専案」，即日起凡訂購「微樂理想假期 套房系列專案」，2天1夜，每人4900元起。
此外，理想大地也推出「蕨色理想生態行程」，由生態園區導覽員為旅客專業解說，園區內共有2萬3269棵綠色植披，超過150多樣種類， 適逢螢火蟲季節，「大農大富賞螢趣」是全台最早、面積最大的賞螢之地，也是旅客一生必去的賞螢秘境，春季賞螢趣活動自即日起至 4月17日止 理想大地專程為旅客打造春季賞螢專案活動，每日晚上6點20分由飯店專車出發，每位收費660元，詳情可電洽02-2658-8181、03-86-56789。
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