４月開始進入賞螢季節，日月潭地區復育有成，螢火蟲數量不斷增加，今年與7個單位攜手推出各式賞螢活動，除了可以看到螢火蟲之外，還有生態導覽、魚蝦探索、樹葡萄採果等體驗。（日管處提供／吳建輝南投傳真）

4月春夏交錯是螢火蟲大爆發的賞螢旺季，南投向來都是賞螢愛好的首選之一，最近氣溫回升、加上有雨水挹注，日管處表示，日月潭地區陸續有螢火蟲現蹤，能夠一次看到黃緣螢、黑翅螢、大端黑螢、梭德氏脈翅螢等，而南投7大賞螢活動也從4月初開始一路到5月中，歡迎民眾到南投賞螢。

日管處表示，4月開始進入賞螢季節，日月潭地區復育有成，螢火蟲數量不斷增加，今年與7個單位攜手推出各式賞螢活動，除了可以看到螢火蟲之外，還有生態導覽、魚蝦探索、樹葡萄採果、立槳體驗或在日月潭邊野餐，另外像是丹大賞螢火蟲還能體驗原民文化，部落巡禮，與原住民在螢光中飛舞。

從4月開始一路到5月中旬，包括桃米、蓮華池、大林、水社到頭社等，都有不同主題賞螢活動，有「2022日月潭桃米賞螢季」、「蓮花池森林社區生態教育暨螢火蟲季、「賞螢夢幻package」、「2022遨遊日月潭賞螢趣」、「螢在大自然浪漫飛舞」、「丹大放閃趣」，以及「2022信義鄉潭南螢火蟲季」。

日管處還說，今年也特別推出「2022日月潭賞螢季優惠加值專案」，從4月1日起至5月底，只要報名參加日月潭各個協會、公所主辦的賞螢活動，就可以獲得「日月潭限量口罩」1片及「日月潭雙享優惠券」1張，裡面包含自行車租令優惠、九族、日月潭覽優惠等，數量有限發完為止。

民眾歡喜賞螢火蟲，也要切記「三不一沒有」原則，包括不吵雜喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射，以及沒有光害，民眾可以自被紅色玻璃紙包覆手電筒，減少人干擾，共同維護螢火蟲棲地，讓螢火蟲能永續生存。