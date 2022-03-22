統計近一周整體固定收益型ETF獲淨流入64億美元，主要淨流入美國固定收益型ETF有52億美元，新興市場、歐洲與全球固定收益型ETF也分別有5.5億、4.9億及3.9億美元資金淨流入，但新興市場當地貨幣固定收益型ETF仍為淨流出0.65億。

以投資信評類別觀察，投資級及高收益固定收益ETF近一周分別淨流入47億及7.9億美元，另就美國投資公司協會（ICI）資料顯示，截至3月16日美國貨幣基金規模為4.56兆美元，較前一周略下滑0.37％。

富蘭克林證券投顧表示，儘管聯準會（Fed）開始升息，且預期年底前將升至1.75～2％，但受大陸刺激政策的期待，及俄烏談判可望能和解的樂觀氣氛，推升跌深的新興國家債反彈。就新興美元債來看，俄烏事件導致新興國家主權債利差，高於美元高收益公司債的不尋常現象，在消化完俄羅斯部位損失後，新興市場債應能有反彈機會，若顧及美國公債殖利率上揚的排擠，建議靠攏於低存續期間，或搭配放空美國公債操作的債券基金。

新興當地債方面，富蘭克林證券投顧指出，因受惠拉丁美洲國家已積極升息的高利差優勢，及新興亞洲國家疫後解封的經濟復甦商機，且根據歷史經驗，美元通常在Fed首次升息後見頂，在分散資產考量下，可留意新興當地債的高債息、便宜匯價投資機會。

富蘭克林證券投顧認為，俄烏情勢對美國信用債市直接影響極小，但供應鏈瓶頸可能因戰事持續更長時間，對企業獲利帶來間接性的影響，相對看好受惠油價上漲的能源上游探勘及生產產業，電信及包裝產業業務相對集中於美國本土及較為防禦性的業務本質，受國際情勢影響小，可望有較穩定表現。

今年來信用債市飽受通膨、升息與俄烏情勢影響，利差顯著擴大，所幸Fed啟動升息後，市場不確定性緩解，高收債利差自逾一年高位回落。根據美銀美林報告認為，高收債利差來到相對具吸引力的水準，美國高收債具備較低存續期、較高收益、較強韌基本面及供給量低的優勢，預期在國際情勢逐漸緩和後，可望重獲資金青睞。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗強調，通膨高漲、美國殖利率上揚，衝擊所有美元固定收益債表現，但伊斯蘭債或波灣債卻可間接受惠油價上漲，對高漲的通膨有天然緩衝。及波灣產油國財政收入上漲，有助改善債信品質，並刺激經濟成長，再助利差收斂。