俄烏戰爭持續、油價強漲、通膨隱憂和聯準會官員態度更趨鷹派等不確定因素影響下，全球股市上週漲跌互見，主要股票基金資金動能也隨之輪動。其中以全球型新興市場基金吸金力最強，以24.77億美元的淨流入稱霸股票吸金之冠，也讓先前連三周失血得以止步，歐非中東基金也連兩周獲資金進駐，上周再小幅流入0.9億美元。反觀之前資金動能較強的美股基金、新興亞洲基金和拉丁美洲基金，上周資金動能則明顯受抑，美股基金甚至轉失血31.18億美元，創今年一月中旬以來單周最大賣壓，全年淨流入收歛至992.61億美元。新興亞洲基金和拉丁美洲基金分別轉流出30.58億美元和1.39億美元，連14周和連6周資金淨流入紀錄被迫喊停。至於和俄羅斯有高度貿易依存關係的歐股基金，已連續6周失血，上周再流出11.59億美元，也是主要股票基金中今年來唯一資金淨流出的區域。摩根資產管理環球市場策略師林雅慧指出，俄烏戰爭尚未停歇，又有通膨持續升溫和油價強彈等不確定性來擾亂，導致先前表現相對強勢市場面臨獲利了結壓力，全球股市也跟著各自發展，而在資金面上，區域市場之間也明顯出現輪動，反映近期市場情緒舉棋不定。不過，短線股市已浮現買進訊號浮現，林雅慧表示，根據美國銀行最新調查，3月全球基金經理人的現金水位，不僅來到2020年4月以來的最高水準，甚至高於2008年金融危機期間的5.4％，顯示投資人擔憂俄烏戰爭的不確定性增持現金，對未來經濟前景的看法為2008年金融危機以來最悲觀。依過往經驗，基金經理人現金水位高於5％以上時，為股市在相對低點的買進訊號，目前股市已反映了大部分聯準會升息與烏俄不確定的利空，長期投資價值浮現。富蘭克林證券投顧分析，俄烏戰事持續及部分國家疫情升溫，預期將壓抑全球經濟成長動能、通膨也將維持更高更久時間，聯準會政策立場更加鷹派，美債殖利率彈升至近三年高點，將牽動各類資產評價重新校準，投資人也將從接下來的經濟數據和四月中旬之後登場的企業財報尋找未來前景的蛛絲馬跡，值此景氣、通膨、利率和資產評價調整之際，建議投資人採取多元分散配置掌握輪動機會，核心部位首選美國價值平衡型基金，股市部位首選科技和基礎建設產業型基金，積極者可搭配操作天然資源和黃金產業型基金。另外，相較於過去的聯準會升息循環，目前新興市場具備較低的通膨水準和較佳的經常帳狀況，再加上許多新興國家已積極升息來對抗通膨，預期新興市場這次將能經受住美國緊縮政策的影響，而面臨大陸疫情再起的挑戰，市場預期大陸政府有望採取寬鬆政策來提振經濟，建議投資人亦可留意新興亞洲股票型基金的投資機會。