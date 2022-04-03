比亞迪汽車今（3）日正式宣布，根據戰略發展需要，自3月起停止燃油汽車的整車生產，未來在汽車版塊將專注於純電動和插電式混合動力汽車業務。

中國證券網報導，這代表著比亞迪成為全球首家宣布正式停產燃油汽車的車企。

比亞迪表示，公司將繼續為現有燃油汽車客戶提供完善的服務和售後保障，以及全生命週期的零配件供應，確保無憂暢行。

比亞迪表示，此次戰略調整，圍繞大陸「雙碳」戰略目標，緊扣「創新」、「綠色」的新發展理念，以科技創新動力，引領汽車行業變革；以綠色低碳循環，推動社會可持續發展。