全球首家！ 比亞迪宣布正式停止燃油汽車整車生產 20:222022/04/03 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 比亞迪汽車正式宣布，根據戰略發展需要，自3月起停止燃油汽車的整車生產。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 比亞迪汽車今（3）日正式宣布，根據戰略發展需要，自3月起停止燃油汽車的整車生產，未來在汽車版塊將專注於純電動和插電式混合動力汽車業務。 中國證券網報導，這代表著比亞迪成為全球首家宣布正式停產燃油汽車的車企。 比亞迪表示，公司將繼續為現有燃油汽車客戶提供完善的服務和售後保障，以及全生命週期的零配件供應，確保無憂暢行。 比亞迪表示，此次戰略調整，圍繞大陸「雙碳」戰略目標，緊扣「創新」、「綠色」的新發展理念，以科技創新動力，引領汽車行業變革；以綠色低碳循環，推動社會可持續發展。 #比亞迪 #生產 #戰略 #電動車 #燃油汽車 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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