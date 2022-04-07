為盡快在東南亞EV(電動車)生產市場中占有一席舉足輕重地位，泰國政府7日表示，已通過一系列擴大使用EV相關激勵條款。

據悉，泰國除了有40個充電樁的充電站，可豁免5年營利事業所得稅外，現在即使規模較小的EV充電站，也具資格享有3年減稅優惠。不過，這些EV相關投資者，可能無法重複取得類似EV獎勵。

泰國政府全員動起來，就是要當地民眾全面轉向使用電動車，目標最晚到2030年，泰國新車總產量中，至少有3成屬於電動車款。但是，因為全球地緣政治緊張以及景氣影響，泰國上季外資以及本地包括汽車產業的投資總申請金額，只有1107億泰銖，約33億美元，年減6%。

若是把外資單獨拉出來看，2022年前3個月反倒成長29%，達773億泰銖。其中，台灣、日本以及中國大陸是前3大投資方。而這些投資項目中，以汽車行業的416億泰銖位居第一，其次是農業以及食品加工，占120億泰銖，再來則是電子產業的103億泰銖。