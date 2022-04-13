為城市提供永續移動解決方案，也是全球電池交換生態系統的技術領導者Gogoro，宣布正式參與新加坡陸路交通管理局(Singapore’s Land Transport Authority, LTA)對電動車能源補充技術參考標準(TR25)的制定，主要聚焦在電動二輪車的電池交換技術。TR25的標準是由LTA召集Gogoro在內的相關業者共同制定，這項新標準將會為電池交換系統的安全安裝、維護和操作設定規範，不僅將加速新加坡二輪電動機車的普及，更提供電動機車未來發展重要的參考途徑。

Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro對於新加坡積極加速推動二輪電動機車市場表示讚賞，也很榮幸能與其他產業夥伴合作，參與制定這些重要的電池交換安全、維護和營運標準，同時促進產業創新和競爭。我們這個時代面臨的最大挑戰之一，是以新一代智慧和永續的二輪電動機車改造並提升城市交通，讓消費者能夠擁有並使用於日常生活中。Gogoro致力於積極主動發展開放式移動生態系，為電動車產業建立基礎。」

TR25的電動車能源補充與二輪電動機車電池交換標準是新加坡為了加速電動車普及化而制定，在新加坡標準委員會的主導下，於2020年9月成立審查小組，成員包含產業相關業者、工程師和學者。審查小組研究了各種充電技術，其中也包括接插件充電和二輪電池交換，重點在實現電動車充換電的安全安裝、維護和操作。

Gogoro生態系統的核心是Gogoro Network能源網絡，這是一個開放且跨品牌適用的電池交換平台，在2021年被Guidehouse Insights評選為領先全球的輕型電動車電池交換品牌。Gogoro Network是新一代使用可交換式電池提供能源補充的平台能源網絡，結合智慧科技、可擴展的特性，在不斷地提升最佳化的過程中，為用戶、社區和企業提供更大的靈活度與多功能運用。Gogoro Network擁有超過46萬位用戶、建置超過1萬個電池交換機櫃、遍布在全台灣超過2300個站點，每天進行34萬次電池交換，到目前為止，電池交換累積總量已超過2.8億次。