國內外車用相關展覽重啟，貿協集結台廠搶攻商機。「台北國際汽機車零配件展」(Taipei AMPA)及「台北國際車用電子展」(Autotronics Taipei)周三起在南港展覽1館盛大登場，而全球兩輪車界最大盛事「德國科隆國際機車展(INTERMOT 2022)」也將於今年10月回歸。貿協表示，今年疫情緩和，歐洲與全球商務活動逐步回歸正軌之際，展覽恢復於科隆展覽館實體舉辦，貿協亦隨即籌組參展團並於即日起開放報名至4月30日止，與廠商攜手前往拓銷。

2022年全球汽車產業年度盛會「台北國際汽機車零配件展」(Taipei AMPA)及「台北國際車用電子展」(Autotronics Taipei)將於4月20日至23日在南港展覽1館盛大登場，集結560家指標廠使用1300個攤位橫跨11項主題展區，展出上千件OEM及售後服務零組件，並將具體展示全球汽配產業最新「C.A.S.E-車聯網、自駕、共享、電動」市場趨勢。

每兩年舉辦一次的科隆機車展，2020年受新冠肺炎疫情影響取消，今年疫情緩和，歐洲與全球商務活動逐步回歸正軌之際，展覽恢復於科隆展覽館暌違4年實體舉辦，貿協亦隨即籌組參展團並於即日起開放報名至4月30日止，與廠商攜手前往拓銷。

貿協自去年即關注各國疫情與展覽動態，並規劃以OMO(online-merge-offline)「展品至展場、洽談在雲端」的虛實整合方式帶領業者參加多場國際大展，獲參展廠商回饋效果超出期待，盼能實體參展、爭取訂單。展覽主辦單位表示，去年9月起科隆恢復正常辦展並搭配政府防疫措施，截至今年3月已辦理4場國際大展，平均逾1500家廠商展出，吸引近3萬買主參觀；雖展場不若以往熱絡，但各家買主多由高層主管親赴現場，參展商多表示買主採購意願較以往提高很多，參展成效反而更好。因此，今年實體舉行的科隆機車展備受全球二輪車產業期待。

科隆機車展2018年吸引來自超過100個國家5萬3000名買主，共逾22萬人次觀展，堪稱全球最重要二輪車展，我國也有近80家廠商共襄盛舉，展現台灣機車產業雄厚實力。貿協強調，今年展覽主題涵蓋席捲全球的電動車及近期歐洲吹起旋風的125摩托車等，相當適合機車、自行車各類成車、零組件、保養品及騎士周邊用品廠商參展；貿協亦提供參展優惠價格徵集廠商共赴德國拓銷。

拉回國內，Taipei AMPA為全球排名第四大汽配展覽品牌。貿協表示，國內大廠南晃、彰茂、飛宏、陽旻、台灣易格斯及特斯拉供應鏈的指標廠商如齒輪和傳動元件「本土」、車內電纜線供應商「大亞(1609)電線電纜」、車用連接器「健和興(3003)端子」等皆熱情參展。

Taipei AMPA展為國際間少數疫情期間仍持續辦理的汽配產業實體展，目前已有60餘國逾1500位國際參觀者預約參觀線上展，包含來自日本、美國、南韓及印度等地的知名指標買主。為了服務無法前來現場觀展的國內外人士推出五大加強方案，如數位加值行銷服務(AMPA DigitalGo)進行線上互動，與可透過展場直擊及AMPA TV新品開箱，以沉浸式直播身歷其境，以及透過外貿協會全球60餘個駐外單位強力洽邀，將進行上百場雙向採購洽談(TTS Match)。

此外，展覽期間亦將舉辦國際產業趨勢論壇，邀請到NVIDIA、台達電、車聯網協會和台灣綠電應用協會等資通訊業代表探討關鍵技術及市場發展，掌握未來汽車科技趨勢；同時規劃達人主題導覽活動，舞台區更結合產品展示走秀及汽機車達人講堂，由產業專家講解國內電動車趨勢及改裝配件潮流。