各界相當關注富采投控(3714)在實現Mini LED大量量產後，是不是也能將Mini LED的成功模式，複製在Micro LED產品中。近期富采透過私募案攜手台灣兩大面板集團友達(2409)、群創(3481)，集結台灣供應鏈力量，加速Micro LED產品量產．企圖搶先攻占頂尖顯示器市場。在三大集團聯合之下，當然不會只是紙上談兵。

以「最佳化合物半導體投資平台」為目標的富采帶領旗下晶元光電、隆達電子、晶成半導體、元豐新科技以及葳天科技五家子公司共同於4月27~29日的Touch Taiwan中展出，參展子公司應用領域不只包含顯示，也涵蓋了車用、感測、特殊照明、功率元件及先進化合物半導體。因此在展區中除了展示集團Mini LED 、Micro LED等先進顯示的技術進展外，也結合智慧移動、智慧生活與元宇宙等未來熱門應用場域，展現富采極具優勢的全方位布局。

而針對Micro LED技術，在這次Touch Taiwan中，富采整合旗下三大子公司晶電、隆達及晶成的研發能量與技術，端出多道Micro LED好菜，現場宛如頂尖視覺饗宴。晶元光電突破以往在Micro LED領域的低調，展區中設立Micro LED包廂，展示其較同業更接近量產目標的更大尺寸、高均勻性RGB COW(Chip on Wafer)及GaN on Silicon。

Micro LED發展初期成本昂貴仍是最大的阻礙。許多研究機構認為，為了避免面臨LCD、OLED的價格競爭。Micro LED適合先從利基型產品開始切入，如大於75吋的大型電視、廣告看板。小於2吋需要高像素密度的穿戴式裝置，或不同形狀設計的車用顯示器，特殊應用的透明顯示器等。

Micro LED存有各製程挑戰，根據工研院產科國際所IEK產業情報網報告，以4K為例，假設巨量轉移的良率為99%，則需修補25萬個晶片。過去曾希望良率至少達99.99%(4N)以上，修補量可降至2500個以下；現在多以巨量修補技術來彌補良率不足。

IEK認為，Micro LED全彩化技術有兩大路線，第一種是轉換紅、藍、綠三色光的Micro LED，優點是可以完整保留Micro LED的特性，但巨量轉移及後續修補製程都必須針對紅、藍、綠三色光進行處理，也會複雜化電路的設計，目前代表業者有Planar、Lumens、Sony、TCL、京瓷與錼創。

另一種則是選擇只轉移一種顏色(一般為發光效率最佳的藍色)，剩下兩種顏色再利用量子點材料進行色轉換，這樣做的好處是可以簡化製程，但對於量子點材料尺寸穩定性與加工技術的要求很高，目前代表業者有Saphlux、三星、群創。

研究機構IEK預估，Micro LED裝置初期以智慧手錶、AR/VR眼鏡為主要應用。隨著成本降低，2026年裝置量將達1537萬台，且應用延伸至TV、NB、車用面板。(2-2)