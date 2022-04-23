桃園雲豹職業籃球隊23日移師台北和平籃球館與台啤英熊進行主場戰，雙方此戰打得慘烈，共出現4次技術犯規、3次違反運動道德犯規，終場雲豹135比134險勝，終止4連敗，技術顧問劉嘉發說：「我知道裁判不是神，但我只希望裁判能去多加討論、多一些改進，讓比賽更加精彩，我也不會去刻意責怪裁判。」

此場比賽屢屢出現雙方球員、教練對裁判判決質疑鏡頭，雲豹總經理蘇翊傑更遭判2次技術犯規遭逐出場，而台啤總經理哈孝遠則是比賽中曾衝進場內，以不雅詞句質問裁判，僅遭判一次技術犯規，造成雙方在此戰對裁判都不滿，蘇翊傑則認為，裁判的確還可以做得更好，之後會再跟聯盟做更多討論。

雲豹此戰因中鋒戴維斯腳部不適、亞洲外援狄安森背傷，兩人都未能上場，僅靠3名洋將搭配本土球員應戰，但上半場打完還取得7分領先，易籃後再將比分拉開，最大比分差達22分，只是台啤在第4節展開反攻，甚至一度反超前，不過雲豹靠著吉倫在最後倒數十秒上演抄截成功，並上籃拿下致勝分，驚險獲勝。

威廉斯(Troy Williams) 繳出30分、5助攻與7籃板，全隊表現最佳，他說：「要應對台啤的陣容我們要打得很快，我們一度領先到22分，要不是鄭瑋最後那兩顆三分球，我們也不會贏球，當然今天振峰也打得很好。」

本土球員以拿下22分、6籃板的羅振峰表現最佳，此戰更創下他個人單場得分新高，他說：「賽前寶哥給我蠻大的信心，在上半場我覺得我的失誤挺多的，不過下半場寶哥也鼓勵我許多，讓我蠻有信心的，之前受傷時，寶哥也不斷教我投籃姿勢，給我蠻多幫助。」

劉嘉發說：「今天團隊用了很大的力量去防守，除了本土球員很爭氣，外籍球員也很願意去分享球，而且所有的攻勢都能融合在一起，能贏球非常感謝團隊的合作，羅振峰有很大的潛力，這幾場球都沒讓教練團失望，希望他能創造更好的價值。」