跨國簽署現場還有翻譯人員同步口譯。（洪靖宜攝）

高雄市推出的MeNGo卡，是專為民眾量身打造，將高雄多元運具整合，增加轉乘便利性，是亞洲第一個推動交通行動服務(MaaS)的城市，吸引許多亞洲城市前來取經，交通局更與日本小田急電鐵株式會社跨海視訊簽署合作備忘錄，雙方未來將共同推動MaaS服務，增進台灣與日本交通運輸交流活動。

高雄市的MeNGo從2018年9月正式上線推動以來，會員數達4.5萬餘人、銷售套票達23萬套、使用次數1340萬次，已有眾多國內外城市前來考察取經，這也引來日本小田急電鐵株式會社注意，雙方藉由電子信箱相互討論，後來還召開視訊會議，共同分享討論MaaS服務，交通局長張淑娟說，雖然小田急是民營，而高雄MeNGo是由市政府部門推動，兩種不同推動方式，但卻不同經驗可以互相分享在MaaS推動上的心得，希望能提供乘客更多元化服務。

因此，台日兩方透過視訊方式19日簽署合作備忘錄，在交通部運輸研究所所長林繼國見證下，由市府交通局長張淑娟與小田急電鐵株式會社經營戰略部部長Hisatomi同步簽署，雙方不僅能互相深入交流，也能汲取國際經驗，對高雄來說也有助精進MeNGo發展，並且可望於疫後促進雙方旅遊交流，奠定智慧整合公共運輸新典範。

小田急電鐵服務日本東京及關東地區等路線，除鐵路公路運輸外，尚包含旅館、商場、不動產仲介等多角化經營，該公司因應日本人口老齡化問題，自2019年10月發展MaaS計畫，推出EMoT APP，具備多元運具路線搜尋、即時交通資訊、旅運規劃、電子票整等功能，讓旅客使用更便利。

Hisatomi先生強調，很高興這次可以跟高雄市簽署合作備忘錄，希望透過這次的簽署，促進雙方後續的交流合作，也為後疫情時代，兩個城市的觀光旅遊奠定基礎。