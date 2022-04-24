美國航太總署NASA表示，經過數月的努力，NASA與洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)共同研發發的X-59靜音型超音速飛機己完成所有的地面測試課目，過程順利成績不錯，因此X-59將運回洛馬旗下著名的「臭鼬工廠」(Skunk Works)，進行下一階段的組裝。

X-59是「靜音超音速技術」 (QueSST)的實驗機，是為了開發新一代低噪音超音速客機的前期研究，收集相關資料，以在將來實現可能的商業超音速陸地飛行。NASA在自己的社交媒體上表示，「我們夢想未來的超音速飛行，沒有巨大的音爆！」

X-59外型相當尖銳，機首佔飛機總長度的近三分之一，為了進一步降低風阻，駕駛艙的部分只有側方視野，前方視野必須透過外部攝影機提供即時影像彌補。飛機可以時速1662公里/時速(約1.3馬赫)飛行，卻不會產生響亮的音爆。

X-59最近完成了初步地面測試，將運回臭鼬工廠。(圖/NASA)

NASA's X-59 Arrives Back in California Following Critical Ground Tests

它採用1具通用動力F414軍用發動機為動力，從2018年開始建造，完成之後在德州工廠進行結構測試與地面測試，以確保它能夠承受飛行產生的載荷和壓力，並通過燃油系統校準和測試。

NASA表示，接下來會進行更多的強度準備，實際試飛計劃於2024年展開。