信昌電（6173）8日表示，去年電動車市場約600萬台，預估2022年將達1,000萬台以上，翻倍成長的幅度將帶動大功率MLCC及粉末需求，信昌電同時供應元件及粉末，在高功率元件領域可望成為要角。

信昌電應櫃買中心邀請參加法說會，面對投資人對於大陸停工令的詢問表示，公司的生產基地全部在台灣，大陸的產值不大，因此對生產沒有影響，但會觀察出貨、進出口及物流的影響。

信昌電的終端應用中，有高達40％集中在工業領域，汽車約占3％，公司定位在大尺寸及高功率之MLCC、晶片電阻及高功率電感，持續看好汽車相關應用，汽車帶動的MLCC需求將從每台2,000顆提升至每台1萬顆以上，諸如汽車電池電壓提升到400～800V，電動車電池管理系統、車充、逆變器、無線充電系統，激勵大尺寸高功率被動元件需求。

據公司預估，2021年電動車約600萬輛，全球汽車市場約7,000萬輛，滲透率約8.57％，2022年電動車可望突破1,000萬輛，相對於去年可望成長一倍，將同時拉動大尺寸MLCC及介電粉末需求，信昌電同時供應元件及粉末，隨著電動車時代的來臨，在高功率元件領域的角色日益凸顯。

投資人也應景提問俄烏戰爭對原物料的影響，信昌電表示，俄羅斯的鎳金占全球45％，在鈀金、天然氣、石油、半導體的氣體都是全球主要供應商，信昌電早將鈀金轉換成卑金屬，材料占比已經降低，鎳的來源也採取多元化採購，雖然每樣材料價格反應程度不一，但是信昌電透過調整貨源比率、提高生產效率、優化產品組合來提高附加價值。

信昌電8日也公布3月營收，單月營收達4.49億元，為去年12月以來新高紀錄，累計信昌電首季營收12.75億元，年減12.67％、季減4.85％；而信昌電2021年財報不弱，全年每股盈餘達6.67元，為近三年新高。