人民幣兌美元在岸價28日收盤跌破6.37元關口，盤中更一度跌至6.3825元，創近兩周新低。離岸人民幣28日也維持弱勢，盤中曾逼近6.4元大關。分析師表示，美國升息預期不斷提振美元人氣，美債殖利率更創近三年新高，中美利差持續收窄的背景下恐將加劇大陸資金外流，也是28日人民幣走弱的主因。

路透報導，交易員表示，除了中美利差收窄，上海等地疫情嚴峻抑制境內市場情緒，人民幣近期可能維持小幅承壓。不過交易員也稱，逢高結匯需求仍將限制匯價跌幅，人民幣沒有跌破200日均線前，市場預期或很難扭轉。

交易員稱，目前結匯需求依舊旺盛，只是美債殖利率上升太快。以美國十年期公債來說，28日殖利率曾觸及2.5567％，為2019年5月以來最高水準。這也讓10年期中美國債利差收窄至30個基點左右，創下三年新低。

有交易員表示，上周多位美國聯準會官員發言支持大幅升息，美債殖利率因此快速上揚，短期利差收窄對人民幣的壓力可能會增大。

人民幣兌美元在岸價28日報6.3732元，較上個交易日小漲7個基點，漲幅0.01％。