聯準會（Fed）正式啟動升息週期，且未來加速升息可能高，推升美債殖利率大幅上揚，衝擊債市3月走跌，但因美股及全球股市上漲，抵銷債券跌勢，美國及環球平衡型基金3月各上漲3.67％及1.82％，美債基金則下跌1.01％，波灣債逆勢上漲0.07％，新興當地貨幣債基金表現也不佳、下跌0.7％，主要因緊縮預期推升美元，連帶拖累當地貨幣債表現。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，俄烏衝突對全球經濟的許多層面帶來影響，尤其是重要商品的全球供應鏈。除眾所周知的能源外，汽車、半導體、食品及肥料都因俄烏戰爭而受到重大影響。面對高通膨、需求下滑與不穩定的政策環境下，股票資產看好度下降，看好通膨連結債，並持續降低存續期，維持小部位現金以抵禦市場波動。

富蘭克林坦伯頓波灣富裕債券基金經理人莫海迪．柯弗指出，波灣國家經濟受烏俄交火，直接衝擊相對有限，主因在於波灣為能源生產重鎮，與烏克蘭、俄羅斯的經貿往來及財務往來也相對較少。特別是油價上漲期間，反而對波灣國家政府財政和外匯收入有益，此外波灣的長線機會，在於各國進行經濟結構改革所帶來的商機，成為刺激能源以外產業發展的重要推手。