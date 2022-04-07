資誠（PwC Taiwan）聯合會計師事務所指出，歐盟提案全球最低稅負制（第二支柱）延後至2023年12月31日上路，該草案於4月5日未能在歐盟財長會議獲得一致批准，僅差波蘭一票，導致歐盟未能如期簽署該草案，再次闖關失利。

OECD（經濟合作暨發展組織）原計畫全球最低稅負制於2023年元旦起上路。所謂全球最低稅負制是針對全球合併年營業收入超過7.5億歐元（約為新台幣240億元）跨國企業為課稅對象，符合標準的跨國企業母公司在當地實質稅率必須達到15％，若未達標則需補繳差額稅款。如果母公司當地無類似的最低稅負制，則課稅權由子公司當地政府遞補課稅。

不過，歐盟理事會主席國的法國財長Bruno Le Maire在2022年3月12日提出一個「妥協」版指令修正草案，建議延後歐盟整體實施時間至2023年12月31日上路，以取得各國支持。

據我國財政部統計，台灣約有160家台資企業與259家在台外商跨國集團符合第二支柱全球最低稅負制門檻，為首波受衝擊對象。

但4月5日歐盟財長會議時，歐盟草案已獲得歐盟多數國家，已有共識要將最低稅負制的實施推遲一年，惟波蘭持保留意見，堅持在保證實施第一支柱（所得分配稅制）的前提下，才接受在歐盟實施第二支柱（全球最低稅負制）。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇說明，因為牽涉到各國稅源的分配，需要協調各國不同立場，所以歐盟沒辦法在短期內簽署最低稅負制法令也是可預期結果。

法國在歐盟理事會的主席任期近期即將屆滿，法國財長得否來得及在任期內完成此一重要的使命，各界將繼續觀察。

曾博昇指出，儘管G20及包容性架構的137國都承諾支持全球最低稅負制，但從歐盟推行全球最低稅負制的挑戰來看，這個預計將大幅改變國際租稅規則的制度並不那麼容易可以在2023年開始全球一致推行。

然而，全球最低稅負制勢必在2023年後的某個時點於全球啟動，曾博昇提醒，台資企業仍需注意全球立法進程以隨時準備。