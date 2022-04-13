為對抗高通膨全球吹起升息風，除歐洲和日本央行維持寬鬆外，美國聯準會（Fed）及其他央行加快升息腳步，讓沉寂一陣的外匯套利交易風潮再起。市場預期Fed擴大利率升幅不會手軟，美元指數攀抵23個月高點。

自爆發新冠疫情後，世界各國為挽救經濟，利率同步維持在近乎零的歷史低檔，套利交易也因此沉寂2年時間。但隨著美國和歐日央行的貨幣政策出現分歧，套利風潮又有復燃趨勢。

外匯專家指出，這也可以解釋為何大宗商品生產國貨幣與美元走強。矽谷銀行（Silicon Valley Bank）風險顧問部門主管艾森西歐（Ivan Asensio）指出，「套利交易回來了。」他還提到，Fed的升息速度及幅度超越其他已開發國家，「美元突然之間成了套利交易寵兒。」

艾森西歐表示，除了基於對聯準會緊縮貨幣政策的期待之外，俄烏戰爭也增強美元的避險魅力。

繼3月升息到0.25％和0.5％區間之後，Fed在5月例會料將基準利率一口氣調升2碼。反觀歐洲央行尚無脫離零水位的打算，日本央行繼續維持2016年至今的負利率。

今年以來，美元兌歐元升值5％，兌日圓升值9％。美元有此強勢表現，主要是Fed啟動升息循環及收回貨幣刺激措施，加上歐日央行面對國內經濟成長趨緩，不改寬鬆立場。

美國3月通膨年率升至8.5％，續創40多年新高，儘管核心消費者物價指數（CPI）升幅略為放緩，市場仍預期Fed激進升息的方向不變，周三美元指數揚升至100.523，來到23個月高點。

此外生產大宗商品的開發中國家，因其出口的石油、黃豆、鐵礦砂及其他原物料價格飆漲而受惠，這些新興經濟體的貨幣搭上大宗商品漲價熱而走強。何況他們同樣承受國內通膨高漲的壓力，央行被迫大舉升息來抑制通膨。

以巴西為例，由於通膨年率狂飆到11％，央行已將政策利率從1年前的2％，拉升到11.75％。今年迄今，巴西幣兌美元的升幅達19％。