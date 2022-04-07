耕興（6146）公告2022年3月合併營收為新台幣4.10億元，較去年同期成長20.6％；累計2022年第一季合併營收為新台幣12.35億元，年增22.4％，創單季營收新高。

耕興表示，今年開春以來喜開紅盤，首季淡季不淡，第一季營收超越去年第三季的歷史新高。由於5G應用市場規模不斷擴大，5G終端聯網產品呈現多樣化的發展，帶動相關檢測需求延伸至其他非消費性電子產品領域，不再是手機產品一枝獨秀的局面。

耕興在5G NR或高階網通產品檢測機種的市占率愈來愈大，而5G NR或Wi-Fi 6E的無線通訊檢測技術門檻高且複雜，各種測試模式判斷與定義都需與各級認證機構不斷溝通，例如強制性認證的官方單位FCC、功能性測試認證組織PTCRB/GCF及效能性測試標準組織CTIA。各種軟硬體測試，愈高階機種需要愈長時間的測試時程來驗證，而耕興擁有全世界最大5G/網通檢測產能，能快速服務全球大廠的眾多高階機種案件，若沒有長期的資源投入與佈局，很難在一朝一夕建構出高階無線通訊檢測的競爭優勢。

耕興表示，目前訂單能見度高，依照首季開出紅盤的氣勢，今年營運表現將樂觀可期。而5G/網通晶片大廠紛紛預告今年年底發表5G毫米波及Wi-Fi 7新品，屆時又會緊跟著一波規格升級的換機潮。在全球消費性電子大廠不斷追求高規格且推出超越同業新機種的競爭格局下，耕興不會受到通膨、景氣及原物料短缺的影響，反而受惠大廠之間的良性競爭，進一步推升檢測需求，不斷挑戰歷史新高。

此外，浩興昆山實驗室配合當地政府防疫政策，自2022年4月6日至2022年4月8日實行全封閉生產管理及居家上班，預估本公司財務及業務不受影響。