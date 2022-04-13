大陸各地區新冠疫情復燃，上海、昆山等區域都實施嚴格封控措施，使得各項供應鏈都出現嚴重阻礙，有專家警告，此次的封鎖將成為全球經濟的大問題，供應鏈危機恐怕比過去兩年遇到的狀況更為嚴重。

CNBC報導，管理顧問公司IMA Asia常務董事Richard Martin近日談到大陸再次大規模封城對全球經濟的影響，他說：「我們所使用的東西，很多零件都來自大陸，因此我們即將看到物流陷入混亂，可能會讓2020年或2021年所發生的一切顯得相形見絀。」

不僅如此，Richard Martin點出，大陸不僅是許多產品的生產地，更是全球最大的市場之一，「大陸占全球市場需求的20%，他們在供應鏈中的角色與作用遠遠超乎想像，未來雖然能看到大陸成功抵抗疫情，但會出現經濟放緩的代價。」

Richard Martin補充說道，「事實上，從疫情大流行開始，全球都在跟供應鏈危機奮鬥，2月初俄烏戰爭爆發也加劇了這項擔憂，全球經濟前景顯得黯淡，歐洲有一場戰爭，美國準備升息，而大陸可能出現經濟成長放緩的狀況。」

大陸封城傷人也自傷，野村證券首席經濟學家Rob Subbaraman表示，「如果觀察大陸部分或全部封城的區域，我們估計將影響約4成的國內生產毛額（GDP），這使得大陸經濟目前看來非常脆弱。」

Rob Subbaraman強調，「目前供應鏈中斷的速度非常快速，我們認為大陸的零售額會徹底下滑，大陸的經濟相當疲軟，確實需要更多的刺激政策。」