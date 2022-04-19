中國人民銀行15日宣布降準25個基本點，預料向市場投放人民幣5,300億元資金。野村證券發表報告指出，在廣泛封鎖、物流中斷、房地產行業螺旋式下降和出口放緩的情況下，預計4月份中國經濟活動數據將暴跌，第二季經濟衰退風險上升，年中前有可能再降準25基本點。

野村表示，中國今年5.5％左右的GDP增長目標變得愈來愈具有挑戰性，當前該行對中國今年GDP年增長4.3％的預測存在重大下行風險。野村認為，全球市場低估中國增長放緩和供應鏈的壓力，影響將波及世界其他地區。

野村預計，今年中期前再降準25基本點來穩增長。預計5月6月時，一年期中期借貸便利（MLF）、一年期和五年期貸款市場報價利率（LPR）和7天回購利率降息10基本點，此後在年底前不會進一步寬鬆。

但野村認為，降息降準的刺激作用有限，因為貨幣政策的傳導管道由於封鎖、物流中斷和嚴格的房地產限制而嚴重堵塞。中國「動態清零」防疫政策的調整才是未來幾個月增長復甦的關鍵。