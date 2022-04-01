美國抵押貸款巨擘房地美（Freddie Mac）31日（周四）公布，30年期房屋抵押貸款固定利率平均值勁升至4.67％，寫下2018年12月以來新高。儘管利率上揚代表買屋人士貸款成本增加，但到目前為止尚未對房市買氣造成打擊。

今年以來房貸利率節節攀升，與年初時30年期房貸平均利率約3.22％相比，利率已大增約1.45個百分點。不過近期利率升幅擴大並不令人意外，先前因疫情期間利率降至歷史低點，聯準會升息以對抗美國通膨竄升，預料啟動升息周期後，房貸利率還會續揚。

一般來說，房貸利率躍升一段時間後，往往會造成房市買氣減緩。但就目前來看，美國房市未受太大影響，房價不斷上揚、庫存位在超低水準、全美各地需求依舊。

30年期固定房屋抵押貸款利率均值由前一周的4.42％上揚至4.67％，專家預料不久後利率將呈現4年來首度突破5％大關。

最新數據顯示利率走揚並未澆熄消費者買氣。根據美國抵押貸款銀行協會（Mortgage Bankers Association，MBA）資料，房屋買家遞交的貸款申請數量，在過去4周裡有3周上揚，此外，評估貸款方發放房貸意願的「可獲信貸指數」（Mortgage Credit Availability）在2月份躍升至去年5月以來之最，但仍低於近幾年高點。