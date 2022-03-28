人民幣兌美元在岸價28日早盤下跌，截至11點15分，報6.3745元，較上個交易日（25日）收盤價6.3655元，下跌90個基點，跌幅0.14％。

離岸價亦呈下跌，現報6.3898元，跌60個基點，跌幅0.09％。

人民幣兌美元中間價28日報6.3732元，較上日報價6.3739元上揚7個基點，漲幅0.01％。

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