人民幣兌美元中間價1日報6.3509，較31日中間價6.3482，跌27個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，1日展開100億元逆回購操作，中標利率為2.1％。

1日有1,000億元逆回購到期，人行公開市場實現淨回籠900億元。

人民幣中間價 大跌252個基點
人民幣中間價貶19個基本點
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