人民幣中間價跌27個基點 11:432022/04/01 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價1日報6.3509，較31日中間價6.3482，跌27個基點。 香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，1日展開100億元逆回購操作，中標利率為2.1％。 1日有1,000億元逆回購到期，人行公開市場實現淨回籠900億元。 人民幣中間價 大跌252個基點 人民幣中間價貶19個基本點 #基點 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 #日中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 人民幣在岸價早盤跌近百個基點 12:332022/03/28 財經 人民幣在岸價收漲45個基點 18:442022/03/24 財經 美短債利率反超 熱錢撤離中國 04:102022/03/29 財經要聞 人民幣中間價升106個基本點 人行逆回購200億 11:142022/03/23 財經 人民幣中間價升84個基本點 人行逆回購1,500億 12:042022/03/31 財經 人民幣中間價下跌99點 人民幣可能將隨日元貶值 11:432022/03/25 財經 大陸多地房貸利率 出現近3年來最大單月降幅 16:032022/03/21 兩岸 俄烏戰改變中東格局 04:102022/03/21 時論廣場 人民幣中間價跌82個基點 人行200億逆回購 11:322022/03/24 財經 台積電制裁 俄先進武器發展恐受阻 04:102022/03/21 話題觀察 日本若對俄國做這件事 前防相警告：恐讓大陸攻打台灣 19:182022/03/24 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。