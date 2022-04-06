人民幣中間價跌290個基點 叩關6.38 12:232022/04/06 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣匯價6日節後開盤下跌。人民幣兌美元中間價6日報6.3799，較上個交易日（1日）報價6.3509，下跌290個基點，跌幅0.45％。 截至10點55分，人民幣兌美元在岸價報6.3689元，較上個交易日收盤價6.3591元下跌98個基點，跌幅0.15％。 人民幣離岸價報6.3793元，下跌18個基點，跌幅0.03％。 投資人賣短債買長債 美經濟衰退警鈴大作 國際油價周線收黑約13％ 創兩年最大跌幅 #基點 #上個 #跌幅 #下跌 #人民幣中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際油價 創兩年最大周跌幅 04:102022/04/03 全球財經 台積電傳包下輝達訂單 股價還是殺不停 老手嚇呆：不妙了 10:312022/04/06 財經 電金傳產齊殺 台積電大跌14元 台股重挫逾200點 09:042022/04/06 財經 產經解析－近期不理性下跌營造良好的長期買點 04:102022/04/05 全球財經 股市黃曆－設妥區間守好紀律 有利可圖 04:102022/04/03 產業特刊 單月恐虧損 面板廠擴大減產 04:102022/04/06 產業．科技 產經解析－政策底落實，反彈號角響起 04:102022/04/04 全球財經 中美利差大幅收斂 專家：人民幣單邊貶值可能性不大 10:012022/04/06 兩岸 上海封城還沒完！專家爆散戶快做1事 太晚船就要開了 13:272022/04/05 財經 股匯雙殺 新台幣周線連二貶 04:102022/04/02 金融．稅務 定期定額 五檔台股基金 兩年賺五成 04:102022/04/06 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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