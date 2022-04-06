人民幣匯價6日節後開盤下跌。人民幣兌美元中間價6日報6.3799，較上個交易日（1日）報價6.3509，下跌290個基點，跌幅0.45％。

截至10點55分，人民幣兌美元在岸價報6.3689元，較上個交易日收盤價6.3591元下跌98個基點，跌幅0.15％。

人民幣離岸價報6.3793元，下跌18個基點，跌幅0.03％。

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