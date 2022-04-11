人民幣兌美元中間價11日報6.3645元，較上個交易日報價6.3653元上揚8個基點，跌幅0.01％。

人民幣兌美元在岸價報6.3699元，較上個交易日收盤價6.3637元下跌62個基點，跌幅0.1％。

離岸價報6.3759元，下跌60個基點，跌幅0.09％。

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