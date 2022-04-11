人民幣中間價小漲8個基點 在岸、離岸價小跌 11:532022/04/11 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價11日報6.3645元，較上個交易日報價6.3653元上揚8個基點，跌幅0.01％。 人民幣兌美元在岸價報6.3699元，較上個交易日收盤價6.3637元下跌62個基點，跌幅0.1％。 離岸價報6.3759元，下跌60個基點，跌幅0.09％。 俄烏戰延燒 3月糧價衝新高 外資期現貨 同步作空 #上揚 #基點 #上個 #跌幅 #人民幣中間價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏戰事延燒 全球3月糧價再創新高 02:512022/04/09 財經 三利空疑雲 匯豐降評台股 12:332022/04/07 財經 上海封控！ 航運塞港機率大增 為何對業績卻是「短空長多 」 05:002022/04/11 財經 在岸人民幣 微貶3個基本點 18:042022/04/08 財經 野村新世界－審慎樂觀看待非投資等級債前景 04:102022/04/11 投資理財 央行鷹式升息 「329檔」房市推案量縮水約800至1千億元 12:432022/04/07 財經 利多加持 化工股3月營運績昂 04:102022/04/09 證券．權證 上證指數收漲15點 深成指收跌12點 17:132022/04/08 財經 陸股尾盤跌幅擴大 兩市收最低 16:542022/04/07 財經 全球高齡化醫療需求增加 生醫股中長期看好 12:162022/04/08 財經 不受斷鏈影響 德國2月工業生產上揚 22:032022/04/07 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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