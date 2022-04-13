A股13日開盤下跌，上證指數失守3,200點。

香港信報報導，上證指數開報3,199點，跌13點，跌幅為0.42％，深成指開報11,669點，跌87點，跌幅為0.74％。

滬深300指數開盤報4,154點，跌25點，跌幅為0.61％，創業板指數開盤報2,499點，跌24點，跌幅為0.97％。

各類股普遍受壓，房地產股跌逾1％，水泥、化工、鋼鐵、有色金屬、金融、電力股偏軟，石油、煤炭股靠穩。

上證指數收漲15點 深成指收跌12點
上證指數半日跌21點 深成指跌61點
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