滬指開盤跌13點 深成指跌87點 11:262022/04/13 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股13日開盤下跌，上證指數失守3,200點。 香港信報報導，上證指數開報3,199點，跌13點，跌幅為0.42％，深成指開報11,669點，跌87點，跌幅為0.74％。 滬深300指數開盤報4,154點，跌25點，跌幅為0.61％，創業板指數開盤報2,499點，跌24點，跌幅為0.97％。 各類股普遍受壓，房地產股跌逾1％，水泥、化工、鋼鐵、有色金屬、金融、電力股偏軟，石油、煤炭股靠穩。 上證指數收漲15點 深成指收跌12點 上證指數半日跌21點 深成指跌61點 #開盤 #跌幅 #上證指數 #開報 #深成指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上證指數半日微跌1點 深成指跌46點 13:132022/04/08 財經 陸股尾盤跌幅擴大 兩市收最低 16:542022/04/07 財經 A股節後開低震盪 創業板指跌逾1％ 11:562022/04/06 財經 人民幣中間價跌290個基點 叩關6.38 12:232022/04/06 財經 通膨推升 新成屋房價創實價登錄新高 04:102022/04/07 地方新聞 港股恒指收跌270點 網科股普跌 18:062022/04/07 財經 A早盤走低 創業板指跌3.6％ 滬指失守3,200點 11:322022/04/11 財經 價量俱跌 面板廠上季營收衰退 04:102022/04/12 產業．科技 中美10年期國債利差出現倒掛 2010年來首次 16:482022/04/11 兩岸 人民幣中間價小漲8個基點 在岸、離岸價小跌 11:532022/04/11 財經 外資期現貨 同步作空 04:102022/04/08 證券．權證 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。