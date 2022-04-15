滬深兩市15日雙雙收跌，上證指數收跌14點。滬深兩市合計成交額為人民幣（下同）9,112億元。

上證指數15日盤中低見3,200點，下跌25點，跌幅為0.79％，高見3,229點，上漲4點，漲幅為0.13％，最終收報3,211點，下跌14點，跌幅為0.45％，成交額為4,134.99億元。

深成指15日盤中最多下跌161點，跌幅為1.38％，低見11,552點，隨後有買盤承接，一度止跌反彈，最多上漲23點，漲幅為0.2％，高見11,737點後回落，終場收報11,648點，下跌66點，跌幅為0.56％，成交額為4,977.39億元。

滬深300指數收報4,188點，下跌2點，跌幅為0.07％。創業板指數收報2,460點，下跌5點，跌幅為0.24％。

各類股普遍下跌，煤炭股跌近3％，基本金屬股跌逾2％，化工、水泥、石油股跌逾1％。鋼鐵、房地產股偏軟。金融股持穩。