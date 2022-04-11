中美10年期國債利差出現倒掛，為2010年來首次。台北時間11日，美國10年期國債殖利率上行5.5bp至2.764％，中國10年期國債活躍券220003殖利率持平上日報2.7525％。

中美利差倒掛也成為影響今日A股與港股走勢的重要因素，今日早盤，A股三大指數集體開低，深圳創業板一度創2020年7月以來新低，至收盤跌幅4.20％，滬指跌幅2.61％，深成指跌幅3.67％。此外，科創50指數盤中跌破1000點基點，為該指數發佈後首次跌破該點位。香港恒生指數收盤也逾3％，恒生科技指數跌超5％。

財聯社報導，從多方觀點來看，本輪中美利差倒掛早在意料之中，直接導火索是美國聯準會快速升息縮表推進貨幣正常化導致各期限美債殖利率快速上衝，根本原因則是疫情復甦過程中兩國經濟和政策週期的錯位。

通常而言，10年期國債殖利率主要反映了一國經濟基本面以及貨幣政策和通膨預期的變化，2002年以來中美利差倒掛發生過4次，以史為鑒，中美貨幣政策背離分化通常是中美利差倒掛主要驅動。