人民幣兌美元中間價24日報6.364，較23日6.3558，跌82個基點。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，24日展開人民幣（下同）200億元7天期逆回購操作，利率持仍平於2.1％。

這是人行連續第3天進行此規模的逆回購操作。24日有800億逆回購到期，單日轉為淨回籠600億元。

本周公開市場共有1,400億元逆回購到期，21日至23日每日到期100億元，24日和25日分別到期800億元和300億元。