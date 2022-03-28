因應俄烏戰爭等國際情勢變化，行政院28日核定繼前2波實施減徵關鍵原物料稅負至2022年4月底後，再度推出第3波減免措施，相關稅負減免期限延至6月底。

由於近期俄烏戰爭衝擊全球能源及糧食供應鏈，考量國際能源、大宗物資等價格於高檔波動，為穩定民生物價、減輕業者營運負擔，行政院副院長沈榮津25日邀集經濟部、農委會、財政部、法務部、公平會及國發會等相關部會，盤點檢視能源、民生物資、工業物料等變動情形，提出因應措施。

第一、延長汽柴油貨物稅調降期間。2021年12月起調降汽柴油貨物稅年2月7日再加碼調降，汽油每公升共調降2元、柴油每公升共調降1.5元，原預訂至4月底延長至6月底。

第二、延長小麥關稅調降期間，以及延長黃豆、小麥、玉米營業稅調降期間，確保民生物資量足價穩。

政院指出，目前國內已掌握黃豆、小麥、玉米未來4～6個月所需貨源均已下單，供應無虞。為確保國內價格穩定，小麥機動調降關稅及進口黃豆、小麥、玉米免徵營業稅延長2個月至6月底。

第三、延長牛肉、奶油、無水奶油、烘焙用奶粉關稅調降期間。考量國際牛肉、奶油及烘焙用奶粉價格持續維持高檔，國內餐飲及烘焙業價格上漲壓力大，牛肉、奶油、無水奶油、烘培用奶粉關稅減半延長2個月至6月底。

第四、延長水泥（卜特蘭一型）貨物稅調降期間。由於國際煤礦價格持續上揚，推升水泥生產成本，為減緩營建成本壓力，水泥（卜特蘭一型）貨物稅減半延長2個月至6月底。

政院強調，為避免物價波動影響國內民生經濟，政府啟動第3波穩定物價措施，延長調降營業稅、關稅、貨物稅至6月底，另民生用天然氣、桶裝瓦斯維持至6月底不漲，以協助於廠商減輕營運成本負擔，同時也呼籲廠商共體時艱，主動採取平穩物價作為，響應政府政策，協力穩定國內物價。