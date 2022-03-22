全球主要棉產國印度棉花產量低於預期，俄烏戰爭導致農產品黃小玉價格暴漲，帶動棉花價格本周衝上每磅130美分上下、是2011年以來新高，棉紗廠南紡（1440）指出，目前手上棉花庫存約在5.8-6個月，平均價格仍低於市價，上半年營運成長空間大。

累計南紡1-2月合併營收37.3億元，年增18.17％。

棉價本周一度衝高到每鎊131美分，已創2011年7月以來新高，南紡指出，主要產棉國受天候影響產量，俄烏戰爭造成全球原物料供給不足，都是棉價迭創新高的原因。

以目前全球通膨所造成的衝擊，南紡預期，通膨加上全球運輸等變數持續干擾下，今年棉花價格走勢應會維持在高檔。而南紡目前手中庫存的價格，都在市價之下，因此，庫存價差對上半年的獲利應屬正面。

也因為近期棉價飆漲，已造成棉紗下游客戶拉貨動能降緩；南紡指出，第二季為傳統旺季，以目前市場需求來看，確比往常淡些。

不過，南紡指出，以公司目其手中訂單能見度來看，產線的利用率仍可維持高檔，預期在產品價格有調漲、庫存利差及產能利用率仍高下，上半年的營運應可維持成長。

而在棉花價格上漲、供給不足，紡纖業者指出，與棉花有替代效果的聚酯、尼龍等化纖產品將可受惠，有機會增加轉單及銷量。

市場認為，國內有生產與棉花特性相似的替代品尼龍仿棉產品的紡纖廠集盛（1455）、力鵬（1447），業績可望因此受惠。