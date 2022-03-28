受到美債殖利率急漲與日本銀（央）行意外宣布無限量購債藉以壓低日本債市殖利率的雙重打擊，日圓周一對主要貨幣全面重貶，其中對美元一度摜破125日圓重要支撐，改寫近7年新低價。

為了防堵全球債市殖利率漲勢外溢到日本債市，日銀周一宣布實施無限量購債措施，購債標的為5年以上、最長10年期的日本公債，其中日銀將以0.25％的利率無額度上限購買10年期公債，並且將連續3天執行此項購債操作。周一稍早，日本10年期公債殖利率一度漲至0.245％的6年新高。

日圓應聲重貶，對美元一度摜破125大關，來到125.10日圓兌1美元，創2015年4月以來新低，稍後雖回升至124.20日圓，但貶幅仍達近2％，日圓對美元今年迄今累計已大跌逾7％，很可能寫下2016年以來最大月線跌幅紀錄。

日圓對歐元也重貶1.9％，來到136.56日圓兌1歐元，改寫4年新低價。

上周五急漲的美國10年期公債殖利率周一續揚，並升破2.5％，改寫3年新高，帶動美元走強，追蹤美元兌一籃子貨幣表現的美元指數上漲0.2％至99.08，為半個月新高水位。

相較於美歐等國已經啟動升息循環，日銀至今都還保證將持續採行寬鬆貨幣政策，日本與其他國家的利差料將進一步擴大，尤其是美國聯準會（Fed）5月決策會期很可能將一口氣升息2碼。

北歐聯合銀行首席分析師范葛瑞奇（Jan von Gerich）表示，「日圓受到多項利空夾擊下重挫，其中最重要的一個原因是全球幾乎所有央行的貨幣政策都已由鬆轉緊，有些甚至還喊出要加速緊縮，唯獨日銀緊守寬鬆貨幣政策。」

巴克萊銀行駐東京資深貨幣策略師門田真一郎也指出，「市場認為美日貨幣政策走向分歧是影響日圓匯價走勢的主要因素，所以相較於近來Fed頻頻放鷹，日銀給外界的印象就是維持鴿派立場，導致日圓對美元連連下跌。」

門田還說，「我認為日圓對美元短線還會進一步走貶，特別是貨幣政策分歧的情況維持不變，不過由於短線跌勢相當急，因此已有一些超跌之虞，所以一旦有相反的消息傳來，日圓對美元有可能會出現跌深反彈。」