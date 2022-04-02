從俄羅斯入侵烏克蘭以來，能支撐烏克蘭持久戰的幾個關鍵，除了有歐美各國奧援、烏克蘭本身堅強的民族護國意識之外，還得提到SpaceX創辦人馬斯克，在俄烏戰爭開打不久，馬斯克便出手神救援，將大量的地面訊號接收器第一時間送往烏克蘭，提供在地必要的Starlink衛星網路服務，也讓世界看見低軌道衛星在這次戰役中發揮到巨大的作用。

衛星供應鏈組國家隊助攻

把焦點放回台灣，台灣有著特殊的地緣政治背景，自然在低軌衛星發展上不能落後，國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）日前通過低軌衛星頻率核配草案，在公告期六○日再審議後，最快六月開放業者衛星頻譜的使用申請，二○二三年就可能讓民眾享有不受地形限制、低延遲的低軌道通訊服務，如今低軌道衛星蔚為市場顯學，過去布局太空產業已久的台廠供應鏈，自然成為市場資金熱門的追逐焦點。

值得一提的是，不同於過去４Ｇ和５Ｇ頻譜的出價競標制度，低軌衛星的釋照將採用申請核配制，釋出四個頻段且執照年限為兩年，而低軌道衛星服務登台後，離島、海上、山區將有廣域的訊號涵蓋，並可以強化５Ｇ覆蓋率的不足。

馬斯克的星鏈計畫，提供世界各地的客戶高速網路，截至二月底已擁有約二五萬名使用者，而SpaceX來台探路的時間最早，二○二○年就來台與電信業者中華電尋求合作，進行落地測試、實證測試等，儘管各家電信業者與這些衛星公司的合作尚未定案，可以確定的是，在國內衛星發展政策與監管法規逐漸跟上與世界接軌，廣大的太空商機，台灣絕對占有一席之地。

為搶占先機，政府扶植本土衛星供應鏈的態度更是顯而易見，經濟部工業局二一年底將十家台灣業者串起產業鏈，組成國家隊，宣布《Ｂ５Ｇ主題式研發計畫》啟航。當中將補助五個專案、共計十家網通廠商，包括耀登、奇鋐、台光電合作；鐳洋、明泰、台燿、金像電、昇達科、穩懋、創未來公司等，協助業者跨入更高價值的領域，例如衛星的家用／車用的終端設備開發、半導體功率元件、地面接收站等關鍵組件，搶進全球近九千億龐大商機。

昇達科衛星事業倍數成長

台灣憑藉在ＩＣＴ產業的技術優勢，印刷電路板材、射頻元件、天線材料、路由器、電源供應器等領域皆早已打入國際衛星供應鏈，尤其在整個衛星產業中的地面設備端更是受惠最深，因此，隨著SpaceX、OneWeb等國際低軌衛星業者持續建置地面接收站，除了上述所提到的公司，還包括明泰的轉投資公司、獨拿Starlink Wi-Fi 6無線路由器大單的仲琦、室內接收器的建漢、負責室外VSAT通訊設備的台揚等大廠，低軌衛星營收占比可望再擴大，在低軌衛星商用元年，業者對一整年的營運展望可說是空前樂觀。

昇達科是台灣少數接到多家衛星客戶訂單的業者，包括SpaceX、亞馬遜、One Web皆有合作，與加拿大衛星公司Telesat也在進行洽談合作的階段。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2189期精彩當期內文轉載》