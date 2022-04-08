小編今天（8日）精選5件不可不知的國內外財經大事。長榮海運計畫減資6成後，股價跌跌不休，7日收在128.5元，逼近年線，三大法人持續站在賣方，單日累計大砍近萬張，而散戶融資也殺出暴減逾5千張，不過台驊、中環多頭總司令逢低加碼買進，預期大陸解封後，有利運價反彈，拉升長榮營收獲利。

【1】長榮跌深 台驊、中環逢低加碼買進

台股清明節後連二日臉綠，7日拉出長黑摜破年線，運輸指數下跌3.8％是最大受災戶，儘管外資大賣，卻見台驊、中環等上市櫃公司逢低買進長榮海運等，著眼貨櫃航運股基本面佳，高股利、低本益比，及大陸解封後貨量、運價將反彈回升，推升營收獲利。

【2】外資抹油落跑 官股急護盤 搭救13檔績優股

外資7日再大賣超447億元，台股最重要的年線也宣告失守，接下來面臨萬七整數大關，八大官股券商護盤急急如律令，7日再大舉買超108億元，累計4月3個交易日來，官股券商買超162億元，逢低加碼護盤半導體三雄最力，合計近90億元、占總買超金額逾半數。

【3】英特爾CEO兩度訪台積電 固樁意味濃

英特爾執行長基辛格 （Pat Gelsinger）傳正訪問亞洲的客戶與供應商，並於昨已抵達台灣，再度拜訪台積電，為去年12月旋風訪台後，第二度拜訪台積電，雖然台積電對此「沒有回應」，但外界認為英特爾動作大有鞏固供應鏈、固樁的意味。

【4】最快5月上路 Fed每月縮表950億美元 暗示升息2碼

聯準會（Fed）公布3月決策會議記錄，內容顯示決策官員們「普遍同意」每月削減央行持有資產950億美元，以作為打擊通膨的最新措施，最快於5月上路，另也強烈暗示Fed下次會議可能升息2碼。

【5】疫情擴散 昆山封城再延長4天

長三角疫情快速蔓延，台商重鎮昆山7日晚間公布，因防疫形勢嚴峻複雜，經疾控專家研判，決定將原訂至8日的靜默期再延長四天至12日。當地企業繼續實行封閉式管理，準備迎接復工的台商期待落空，多數業者將被迫配合防疫停工。