國內水上運動及瑜伽（Yoga）人口，日益增多，已帶動水上器材、泳裝及瑜伽產品，走向專業化。主攻專業泳裝品牌「Marium」的美睿企業，及主打專業戶外用品Atunas品牌的歐都納，均提早布局搶灘。美睿企業執行長孫彩玲表示，公司日前發表2022年導入台灣元素的玉山等4款專業泳裝新品搶市。面對原材料價格上漲，為反映成本，美睿宣布調漲4款泳裝售價，調漲2～3％，其餘泳裝售價都「凍漲」。

無獨有偶，知名戶外用品連鎖店-歐都納強調，因「乙烯-醋酸乙烯酯共聚物」（EVA），及聚乙烯（PE）去年及今年材料價格上漲，公司才宣布今年調漲新製的魚雷浮標、救生圈及助泳板類等產品，漲幅15～20％不等，其餘多數產品售價都「凍漲」。至於產品外銷部分，歐都納替國外客戶代工的產品，也將採取滾動式調漲售價，以反映成本。 歐都納不諱言，EVA及PE原材料價格上漲，讓公司採購成本，確實受到一定程度影響，加上公司水上用品已有十多年未調整終端售價，因此，國內市場僅部分原物料價格高漲的水上用品，包括新製的魚雷浮標、救生圈及助泳板類售價，今年起陸續漲價。至於其餘產品如瑜伽柱及瑜伽墊等健身用品、其他發泡類商品，仍盡量配合政府的平穩物價政策，均未調漲。 主打台灣專業泳裝品牌「Marium」的美睿企業，日前在台中發表2022年新品，邀請眾多教練、選手和運動業者到場參與。今年Marium新品，主要訴求將具有代表性的台灣文化與特色，融入泳裝設計元素。

面對日本美津濃（Mizuno）、亞瑟士（Asics）及澳洲的Speedo等多家知名品牌的競賽款泳裝的競爭，孫彩玲認為，台灣的土地面積雖小，卻充滿豐富的人文與天然生態景觀，今年泳衣褲款式，特地推出台灣最高峰玉山、氣勢不凡的廟宇石獅、台灣黑熊和珍珠奶茶等元素圖案，並運用藝術設計的方式，展現出台灣之美。

2001年1月30日成立美睿企業，董事長尉善揚與執行長孫彩玲夫婦，一起打拚Marium品牌泳裝事業，在此之前，他們1999年先銷售Speedo與Arena泳裝泳具。 孫彩玲說，她先生曾是台中體專（現為台中體大）游泳選手，因有此機緣，公司標榜走專業泳裝的路線，並由公司專業設計團隊，平均每年推出100至120款新品，目前已陸續接到美國、以色列、日本及越南等國家的客戶訂單。在內銷通路部分，公司主攻泳裝店、運動中心、體育用品店，及電商等通路。

由於美睿規劃產品商品，以設計取勝，希望主打品牌泳衣，可外銷全世界，目前內銷占比80％，外銷占比20％。

孫彩玲指出，台灣的地理位置四面環海，游泳是台灣人熱愛的運動之一，Marium以服貼、低水阻的競賽型泳衣褲在台灣泳界深耕20多年，不僅對於泳裝版型、布料十分講究，透過每年的主題設計，讓泳者能有與眾不同的游泳穿搭。

今年將「台灣的面容」放上泳裝，就是為了讓喜歡台灣的泳者們，可以將「愛台灣」這件事，穿在身上，「泳往直前」。 孫彩玲說，台灣的廟宇密度，居於全球之冠，設計師將影響這片土地最深遠的廟宇文化放上泳裝，主體是守護廟庭，鎮衛廟基的威嚴石獅，整件泳裝被燃香繚繞，燈籠上的「福」字，象徵著為眾生祈福之意，顛覆以往的泳裝設計。

在珍視台灣生態方面，可從成人和兒童泳裝新品上，找到雲豹、石虎、藍腹鷴、台灣黑熊和台灣赤煉蛇的蹤影，平時人們不常接觸這些稀有物種，以泳裝設計喚起大眾對於這些動物的記憶，拉近了人與動物間的距離。

台灣人必做的三件事，登玉山、泳渡日月潭、騎車環島。登上台灣最高峰玉山，這項人生清單既是挑戰自我，又能體會大自然山水的奧妙。玉山泳裝上層層堆疊的靄靄山巒，有如一幅畫般呈現在眾人面前。

台灣的夜市文化揚名國際，逛夜市成為許多觀光客的指定行程，珍珠奶茶、章魚燒和香腸都是必吃美食，設計師將美食界的台灣之光，放上泳褲，引起參展者共鳴。

這場泳裝新品展示會，帶著參展者進一步探索台灣的面貌，每款泳裝設計都蘊藏著深刻的意涵，台灣的千變萬貌，將不受侷限，可以上山也能下海，每位泳者都能身穿台灣元素，展現生長在這片土地上的驕傲。

由於近年居家運動風潮興起，為提供更多元的運動項目選擇，美睿開創「Mukasa」（慕卡莎）瑜伽品牌。孫彩玲透露，美睿去年6月開始推動「Mukasa」瑜伽品牌，以享受瑜伽、愛上生活為出發點，開發多款天然瑜伽墊、文青瑜伽磚等產品，期以雙品牌並行，先搶攻國內市場，希望提供泳者和瑜伽愛好者，有更豐富的選擇。