俄烏戰爭引起地緣政治緊張，衝擊全球能源市場，能源危機越演越烈。外媒直指，能源是俄羅斯總統普欽（Vladimir Putin）對世界構成威脅的「暗黑核心」！

俄羅斯目前是世界上第三大石油出口國、第二大天然氣出口國，出口全球10％至25％的石油、天然氣和煤炭，尤其歐洲最為仰賴，受到的衝擊也最深。全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）說，俄烏戰火在短期內，將無可避免地延宕淨零排放的進度，但長期而言，會加速能源轉型。

歐盟決議趕在2030年前，完全脫離俄羅斯的能源供應，除了尋找天然氣的新供應來源，也要加倍投資再生能源。這般野心也帶回了核能，法國加大核能發展計畫，比利時把2025年的廢核計畫延後10年，英國則宣布加速建造新一代核反應爐。

各國的目標，不僅為了減少二氧化碳排放，並尋求脫離這場太依賴獨裁者的地緣政治賽局；然而，降低對俄依賴，是否終能確保能源安全？

能源依賴不減，能源安全遙遙無期

《經濟學人》製作模擬預測圖，認為人類不該自欺欺人。戰爭雖加速綠色轉型，但「能源不安全」不會消失，能源危機與獨裁者的陰影恐將揮之不去。

能源轉型會擾亂一些國家的經濟，並對其他經濟體造成依賴。該研究納入10種天然資源，其中包括了化石燃料，隨著全球逐步脫碳，投入這些能源資源的支出占國家GDP比例，將從5.8％下滑至2040年的3.4％。

可是，上述天然資源，還包含用來發電、或交通與產業電動化的綠色金屬，如鈷、鋰、鋁、鎳、銅、銀。前十大供應國將控制全球逾75％礦產，代表產能非常集中，卻非常危險。逾一半礦產資源，仍須仰賴獨裁政權，因為綠色金屬礦產跟化石燃料一樣分布極為不均，除了澳洲和智利，尤其集中在剛果、中國、印尼、秘魯等獨裁或民主脆弱國。

獨裁國家起，連帶造成市場波動

這凸顯了兩大風險。第一，石油業的地緣政治勢力不減，能源安全就是問號。石油業整體規模雖然正在萎縮，但隨著西方企業因環境和高成本因素，減少對化石燃料投資，反而讓石油供應占比更集中在OPEC（石油輸出國家組織）和俄羅斯身上，到2040年，他們的市占率將從現在的45％提高到57％，地緣政治影響力水漲船高。

第二，坐擁綠色金屬的獨裁國家恐為市場帶來波動。未來基礎建設邁向電子化，綠色金屬扮演重要角色，歐盟即列出30種能源轉型的關鍵金屬，用於環境技術、電子消費、健康、國防、太空和航空製造業等，預計2040年，供應國每年靠此將獲得超過1兆美元（約新台幣29兆）收入。

但這筆意外之財會帶領國家走上富強？抑或是動亂的詛咒？敵對派系爭奪財富，加劇不平等和衝突，大量美元流入提振當地貨幣，卻壓垮出口商。以非洲最大產油國奈及利亞為例，石油占其出口值高達97％，卻也為國家政治種下動盪的因子，連帶影響仰賴進口的國際市場。

能源多元化是目前唯一選擇，為了確保能源安全，《經濟學人》呼籲，各國政府必須在綠能轉型上付出更多努力。可能是建立新的合作關係，如德國與卡達為天然氣展開了談判；或是促進礦業投資，但這需要與環境、工人權益之間取得平衡。挑戰只會越來越艱難，但普欽讓世界不得不做出改變。