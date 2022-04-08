李順欽代理中油董事長快1年2個月，這紀錄讓藍綠立委都看不下去。經濟部晚間終於迅速宣布，由李順欽真除升任董事長，總經理則由具天然氣專業的副總方振仁升任。預定下周二(12日)召開臨時董事會，完成人事認命。

李順欽在中油逾40年，從基層一路做到高雄煉油廠廠長、煉製事業部執行長、副總經理及總經理職務，堪稱中油老兵。去年2月19日起代理董事長，去年底面臨三接公投大案，李為政策辯護鞠躬盡瘁，最後三接過關，被視為有功離真除不遠。

哪知此後李仍繼續代理，外界不解，上月底不分藍綠立委都批評此長期代理是「便宜行事」，讓行政院與經濟部都備感壓力，事後就傳李可能在4月真除，果然今天人事令出爐。

經濟部稱許李嫻熟公司業務，溝通協調能力佳，為兼具化工石油煉製專業技術與企業經營管理之優秀專業人才；並配合政府能源轉型政策，積極推動天然氣輸儲設施增擴建計畫、大林石化油品儲運中心興建計畫，暨進行高值石化產品與關鍵材料等業務。盼未來由其帶領，配合政府能源政策及淨零轉型各項業務。

至於方振仁，經濟部說其在中油逾37年，歷任總工程師室組長、天然氣事業部工務室主任、總工程師、天然氣事業部執行長等職務，2017年1月16日擔任副總經理迄今，積極推動觀塘第三座天然氣接收站等重大天然氣輸儲設施增擴建計畫，故擢升其為總經理。