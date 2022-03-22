惠譽評級22日公布的2022年3月《全球經濟展望》估測，2022年全球GDP將因俄烏戰火導致通膨加劇而受傷，惠譽也開出第一槍，還一次下修2022、2023年兩年的全球GDP預測。

惠譽最新下調2022年、2023全球GDP成長預測分別0.7個百分點、0.2個百分點，修正後則分為3.5％，2.8％。惠譽亦對美國GDP年增預測下調0.2個百分點，亦為3.5％。而且警告，俄羅斯天然氣供應一旦突然停止，歐洲恐出現能源配給徹底短缺，因為能源更高價將是必然發生，歐元區2022年通膨率將達3.4％、GDP年增率卻僅3.0％。

惠譽首席經濟學家庫爾頓（Brian Coulton）表示，缺席至少20年的全球通膨「捲土重來」！戰事衍生的多方面威脅，國際制裁似乎不會很快被取消，帶給巨大全球供應顯著衝擊，不僅增長減緩，最糟的是推高通膨，一來打擊了疫後的復甦，對俄羅斯的經濟制裁使全球能源供應面臨風險。

惠譽經濟研究團隊認為，高通膨加上供應衝擊，會促使美國聯準會更加突然收緊貨幣政策、加快升息腳步，將會刺激油價持續推高至每桶150美元，歐洲更廣泛的能源配給挑戰，更多壞的預設情境都出現，對於全球GDP增長勢必造成更嚴重的影響。