繼周日大漲後，比特幣在28日（周一）在亞洲盤中持續勁揚，升破4.7萬美元，寫下3個月高點。
根據Coindesk數據，比特幣價格約在4萬7,275美元，24小時漲幅達5.82％。
比特幣價格已連漲6日，自3月20日以來累升超過12％，目前正逼近今年初的47,740美元。
新加坡QCP Capital表示，全球資產價格躍升，是帶動比特幣大漲的原因之一，預料此波樂觀動能短期內將會持續。另外，Luna Foundation Guard不斷買進比特幣，也助攻價格上漲。
繼周日大漲後，比特幣在28日（周一）在亞洲盤中持續勁揚，升破4.7萬美元，寫下3個月高點。
根據Coindesk數據，比特幣價格約在4萬7,275美元，24小時漲幅達5.82％。
比特幣價格已連漲6日，自3月20日以來累升超過12％，目前正逼近今年初的47,740美元。
新加坡QCP Capital表示，全球資產價格躍升，是帶動比特幣大漲的原因之一，預料此波樂觀動能短期內將會持續。另外，Luna Foundation Guard不斷買進比特幣，也助攻價格上漲。
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