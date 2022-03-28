電動機車人氣夯，兆豐銀宣布，全台首張電動機車聯名卡「Gogoro聯名卡」發行已衝破10萬卡大關，累積發卡量逼近11萬卡，尤其是近期憑藉全台最高30期0利率的全車系購車優惠，更讓有效卡率一舉飆高至86.3%，遠超過全行平均的60%。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲引述2021年Yahoo電動車大調查分析，未來三年有計畫購買機車者，高達8成都考慮要購買電動機車，而在電動機車品牌知名度排行榜，又以Gogoro以85%勇奪第一名，除了時尚簡約的外型成功收服年輕族群外，能與其他電動機車品牌共享的Gogoro Network智慧電池交換平台也是拉高消費者接受度的關鍵。

當年看好電動機車發展，兆豐銀行起初發行「Gogoro聯名卡」便直接以車主最關心的電池月租費5%回饋為號召，回饋範圍更拓展至整個PBGN聯盟(Powered by Gogoro Network)，因此包括Yamaha、宏佳騰、PGO、台鈴機車與中華汽車等品牌的電動機車都能靠兆豐「Gogoro聯名卡」獲得5%電池資費回饋。

尤其兆豐今年又大手筆加碼10%回饋首刷禮，更讓電池月租費回饋可以一舉衝高至15%。

兆豐銀也表示，不只車主有優惠，Goshare共享機車的愛用者同樣可以藉由申辦「Gogoro聯名卡」獲得趟趟最高25%的騎乘回饋，同時年底前再對首次辦卡者放送4大數位權益保障優惠來吸引更多人氣，包括手機保險保障可享意外損壞及竊盜險，且全球電子商務購物未送達或損壞保障，與意外毀損或失竊的購物保障，和最多十天的3GB全球150多個國家超過580家電信公司的數據漫遊服務，希望繼續衝高gogoro聯名卡的辦卡量。