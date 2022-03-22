俄烏戰爭中，SpaceX執行長穆斯克快速為陷入戰火的烏克蘭提供「星鏈」（Starlink）衛星網路服務，為烏克蘭中斷的網路通訊帶來及時雨，讓低軌衛星通訊話題再次引爆。

元大未來關鍵科技研究團隊表示，一場俄烏戰爭讓低軌衛星的應用潛力被大大看見，而且低軌衛星正搭上5G基礎建設的順風車加速發展，成為輔助5G、解決通訊死角，擴大網路覆蓋率的最佳解決方案之一。

元大未來關鍵科技研究團隊分析，由於5G毫米波訊號覆蓋範圍小，容易受到地形限制而影響訊號穩定度，而低軌衛星通訊具備覆蓋範圍大、延遲低及穩定性高等特性，可補足地面基地台無法到達的地區如偏遠山區、空中、海上和沙漠等，實現無縫、全方位覆蓋，可與5G行動通訊技術相輔相成。

例如低軌衛星可協助自駕車在偏遠山區接收不到5G行動網路時，改由衛星網路來通信及導航。

資策會產業情報研究所（MIC）在去年底表示，2022年將是低軌衛星商用服務發展元年，包括Starlink與OneWeb等低軌衛星營運商，將提供全球通訊服務，而台灣已有多家廠商切入低軌衛星供應鏈。

以元大未來關鍵科技（00876）的第3大持股聯發科為例，聯發科近來積極搶攻衛星通訊新商機，並與國際航海衛星通訊公司Inmarsat合作，完成全球首次5G行動通訊和衛星通訊間的資料傳輸測試，開拓了使用單一裝置即可同時連接衛星和行動網路的市場潛力。

此外，為SpaceX星鏈計畫PCB供應商的華通，以及切入低軌衛星用被動元件的國巨，也在00876的成份股之列。

元大投信指出，近期市場接連傳出聯準會升息與俄烏危機等不利因素，但投資人其實不用過於擔憂關鍵科技產業的短期市場震盪。隨著新科技應用愈來愈多，包括元宇宙、自駕車、智慧工廠和遠距醫療等等物聯網技術，都需要快速而且大量的資料傳輸，勢必帶動通訊需求與相關基礎建設大爆發，5G關鍵科技產業的長線多頭趨勢依然可期。

以元大未來關鍵科技追蹤的iSTOXX全球未來關鍵科技指數為例，該指數主要布局在5G關鍵元件製造商，觀察該指數最近兩次跌破年線後的績效表現，在6個月後，都有25％以上的漲幅，且在一年後的漲幅甚至達到7成之多。因此，值此iSTOXX全球未來關鍵科技指數再度跌破年線之際，或許是很好再次逢低切入的布局良機。