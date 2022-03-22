美國總統拜登18日與中國國家主席習近平進行視訊會談時，警告大陸若向俄羅斯提供任何「物質支援」將承擔後果。美國之音報導，對於美國的警告，大陸學者普遍認為，習近平應該不會照單全收，因為北京也擔心，萬一俄羅斯戰敗，西方恐發動類似的制裁來對付大陸，也就是「今日俄羅斯、明日中國」全盤皆輸的終局。

北京的卡內基-清華全球政策中心學者趙通指出，俄烏戰事陷入膠著後，西方各國敦促大陸譴責俄羅斯的壓力越來越大，但大陸只能維持所謂中立卻籠統的姿態。西方也惟恐施壓過猛，反而把大陸推向俄羅斯，因此給大陸留下有所模糊和討價還價的空間。在此前提下，大陸很難完全遵守西方的要求，其中最難妥協的是，拒絕對俄羅斯提供經濟援助。

趙通分析，中美立場時有對立，可能終有必須攤牌的一刻，這讓大陸很難不憂心西方現在對付俄羅斯的手段，有一天也會用在大陸身上，這讓中俄更因此同病相憐，反而走得更近。

俄烏局勢讓許多國際觀察人士發出「今日烏克蘭，明日台灣」的警語，擔心大陸可能受到俄羅斯的鼓舞而對台冒進。但大陸學者說，聽在中國人耳裡，反而心生「今日俄羅斯，明日中國」的恐懼。

中國人民大學國際事務研究所所長王義桅指出，兩岸關係當然有問題，但不至於擦槍走火。「為什麼要跟烏克蘭相提並論？難道美國以烏克蘭問題制裁俄羅斯，接下來在台灣問題上也要如法炮製嗎？是不是烏克蘭問題只是美國在台灣問題上對大陸進行脫鉤、制裁的一個演習呢？」

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，俄羅斯一向在美中兩強角力中帶有籌碼色彩，但當俄羅斯因輕啟戰端而導致國際威望及影響力衰退後，中美間的競爭態勢將更突出。

趙通認為，俄烏戰事或可讓台海局勢引以為鑑。大陸社會近年洋溢著武統台灣唾手可得，甚至完成統一大業後能藉此向國際展現大國崛起的看法，但這股樂觀情緒將被重新審視，也有助於北京決策圈在未來的地緣戰略發展上做出更審慎、冷靜的判斷。