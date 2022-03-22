東元集團參展2022智慧城市展，展示智慧低碳生活五大方案，涵蓋綠電、社區倉儲、生鮮採購、社區管理、和住宅防疫等項目。東元董事長邱純枝表示，看好儲能系統發展，不僅內部已建置儲能系統，轉投資安華機電加速布建太陽能案場，訂單容量達36MW。

2022智慧城市展台北場，東元集團旗下東元電機、東元家電、東捷資訊、宅配通、安華機電、東訊等關係企業共同參展，東元在新北市一座老舊社區提供智慧能源監控平台解決方案，134戶年碳排可減少1.4萬公斤。

東元集團目標在2020～2030年再減碳50％，其中至2025年減排進度要達2/3，生產、銷售據點開始建置太陽能發電設施並自發自用，在環保冷媒採用、空調溫室氣體排放以及產品、製程、管理都落實節能減碳，朝落實零排放目標邁進。

邱純枝表示，解決跳電是政府的課題，在光電、風電加入電網供應的同時，政府政策上應該要做好供電穩定，在未來電網較缺的情形下，在風、光等綠能開發一定會要求搭配儲能，儲能需求會變成剛性需求，商機可期，東元光儲合一、風儲合一等二大領域中都有明確進展，未來也會開始切入家戶儲能的領域。

在電網穩定度有待改善下，儲能成為剛性需求，未來離岸風電大量加入電網，邱純枝表示，東元是用電大戶，也有儲能需求，台灣目前要興建儲能系統都會遇到饋線飽和問題，東元觀音二廠已取得台電同意，有5MW容量可併網，預計今年第三季可參與台電電力交易平台AFC調頻輔助服務。

除了東元廠區建置儲能系統外，集團轉投資公司安華機電也正加速布建太陽能案場，安華機電董事長林勝泉表示，公司提供系統整合、整套解決方案等，目前在手完整系統訂單6MW，最慢第四季開始貢獻營收，目前儲能最大難題除了饋線不易取得外，全球電池缺貨，成本也上漲15～20％。